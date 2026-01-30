Galatasaray, EuroLeague'de Final Six'e Yükseldi - Son Dakika
Galatasaray, EuroLeague'de Final Six'e Yükseldi

30.01.2026 01:29
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tango Bourges Basket'i 82-72 yenerek Final Six biletini aldı.

GALATASARAY Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women ikinci turun beşinci haftasında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i 82-72'lik skorla mağlup etti ve grup maçlarında bitime 1 hafta kala adını Final Six biletini aldı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, karşılaşmaya Teja Oblak, Marine Johannès, Kamiah Smalls, Awak Kuier ve Dorka Juhász beşiyle başladı. Sarı-kırmızılıların maçtaki ilk sayıları, Marine Johannès'in iki sayılık turnikesiyle geldi. Rakip ise karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başladı. İlk 5 dakikalık bölümde Dorka Juhász'ın üç sayılık isabetleri öne çıkarken, sarı-kırmızılılar temposunu artırdı. Hücumda ritmini bulan Galatasaray, farkı 6 sayıya çıkararak ilk çeyreği 22-16 üstün tamamladı.

Bulduğu 22 sayıyla farkı çift hanelere taşıyan temsilcimiz, rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Rakip ekip farkı eritemezken, ilk yarı 48-28 üstünlüğümüzle sona erdi.

Üçüncü çeyrek de, 67-53 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın son 5 dakikasında temposunu artıran ev sahibi ekip, farkı uzun bir aranın ardından tek hanelere indirdi. Galatasaray Çağdaş Faktoring, son saniyelerde hata yapmayarak karşılaşmadan 82-72'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla gruptaki 11. maçında 9. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, bitime 1 maç kala Final Six biletini garantiledi. EuroLeague Women Final Six organizasyonu, 15–19 Nisan tarihleri arasında İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Fransa, Spor

