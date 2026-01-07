GALATASARAY, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?