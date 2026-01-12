Galatasaray Fethiyespor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Spor

Galatasaray Fethiyespor ile Karşılaşıyor

12.01.2026 13:22
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile deplasmanda oynayacak. Hedef galibiyet serisi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak.

Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

Kupaya sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, Muğla temsilcisini mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan Fethiyespor karşısında rotasyon yaparak Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde az süre verilen futbolcuları oynatması bekleniyor.

Fethiyespor ise A Grubu'ndaki ilk maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı.

Kazanma serisi başlatma peşinde

Galatasaray, Fethiyespor mücadelesiyle yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'yla yeni bir zorlu fikstüre girecek.

Galatasaray, Fethiyespor maçının ardından 17 Ocak Cumartesi günü iç sahada yapacağı Gaziantep FK mücadelesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına girecek. "Cimbom" 21 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek müsabakalardan biri olan Atletico Madrid karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı sonuna kadar Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarını yapacak.

Kaynak: AA

