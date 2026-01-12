Galatasaray Fethiyespor Maçına Hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında yarın deplasmanda Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak Fethiyespor-Galatasaray mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.
