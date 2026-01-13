Galatasaray, Fethiyespor'u 2-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Fethiyespor'u 2-1 yendi

13.01.2026 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel

Fethiyespor: Arda Akbulut, Oğuz Yılmaz, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 75 Ulaş Zengin), Ali Mert Aydın, Samet Asatekin (Dk. 81 Muhammet Raşit Yöndem), Şahan Akyüz, Melih Okutan (Dk. 59 Yusuf Türk), İrfan Akgün, Cihan Kazan (Dk. 75 Uğur Ayhan), Berat Satır, Muhammet Enes Erdem (Dk. 59 Ramazan Çevik)

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Arda Ünyay (Dk. 9 Abdülkerim Bardakcı), Davinson Sanchez (Dk. 70 Yunus Akgün), Kazımcan Karataş, Lemina (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Gökdeniz Gürpüz (Dk. 46 Sallai), Yusuf Demir, Eren Elmalı (Dk. 86 Ada Yüzgeç), Ahmed Kutucu, Icardi

Goller: Dk.73 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 81 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 90 Uğur Ayhan (Fethiyespor)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla Türkiye Kupası'nın ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. TFF. 2 Lig temsilcisi Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kazımcan'ın şutunda topun Fethiyesporlu oyuncunun eline çarpması sonucu Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda kaleci Arda Akbulut topu çıkardı. Hakem, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi. İkinci kez penaltıyı kullanan Icardi'nin şutunda kaleci Arda Akbulut yine gole izin vermedi.

58. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın köşe vuruşuna hareketlenen Sallai'nin bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Daha sonra Fethiyesporlu oyuncular meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Barış Alper Yılmaz'ın ortasına hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin sağ kanattan ortasında hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 0-2

85. dakikada Fethiyespor gole yaklaştı. Ali Mert'in ceza sahası dışında sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Topu, Galatasaraylı oyuncular uzaklaştırdı.

90. dakikada Fethiyespor farkı 1'e düşürdü. Sol kanattan hareketlenen Ramazan Çevik'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Uğur Ayhan, topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Fethiyespor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fethiyespor'u 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 00:42:56. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Fethiyespor'u 2-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.