Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Beşiktaş'ı dev bir gelir bekliyor! En az 26 milyon euro

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye iki maçta toplam 7-2 kaybederek elendi. Bu sonuç sonrası ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek tek takım olacak Beşiktaş, kasasına büyük para koyacak.

BEŞİKTAŞ TÜM GELİRE TEK BAŞINA SAHİP OLACAK

Spor Arena'nın haberine göre; Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelire tek başına sahip olacak. Siyah-beyazlı takımın, galibiyet ya da beraberlikte ödenen ücretler hariç, Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle en az 26 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.