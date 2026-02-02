Galatasaray İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Galatasaray İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

02.02.2026 15:42
Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçı için antrenmanlara başladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında 4 Şubat Çarşamba günü İstanbulspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

