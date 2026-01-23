Galatasaray Karagümrük Maçına Hazır

GALATASARAY, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
