Galatasaray Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray Liderliğini Sürdürdü
26.01.2026 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray liderliğini korurken, Fenerbahçe puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası sona ererken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında puan farkı yeniden 3'e yükseldi. Trabzonspor, taraftarı önünde 3 puana uzanarak son 2 maçını kazandı. Beşiktaş ise Eyüpspor'a puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanan Eyüpspor - Beşiktaş maçıyla tamamlandı. Lider Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçerken, Fenerbahçe evinde Göztepe ile berabere kaldı. Zirve takipçisi Trabzonspor ise taraftarı önünde Kasımpaşa'yı mağlup etti. Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Kasımpaşa'da karşılaştığı Eyüpspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, 19. haftayı 46 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 43, Trabzonspor 41 puanla sıralandı.

Ligde 19. hafta maçları ve sonuçları:

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1

Kayserispor - Başakşehir: 0-3

Samsunspor - Kocaelispor: 0-0

Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-3

Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 1-1

Antalyaspor - Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe - Göztepe: 1-1

Eyüpspor - Beşiktaş: 2-2 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 23:18:22. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.