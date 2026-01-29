Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Spor

Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 Mağlup Oldu

29.01.2026 01:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında 2-0'lık sonuçla mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İngiliz temsilcisi Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Turnuvanın lig aşamasını ilk 24 sıra içerisinde bitiren sarı-kırmızılılar, play-off turunda oynamaya hak kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın sahibi oldu.

63. dakikada Haaland'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Marmoush'un bekletmeden şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kurtardı.

64. dakikada Sara'nın savunma arkasına uzun pasında ceza yayında Sallai, topu bekletmeden yanından koşu atan Osimhen'e bıraktı. Osimhen'in de ceza sahasında bekletmeden şutunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

74. dakikada sol taraftan Eren'in ortasında Ake'nin ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.

Stat: Etihad

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdulkodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait Nouri, Bernardo Silva, Nico O'Reilly, Rayan Cherki (Nicolas Gonzalez dk. 82), Omar Marmoush (Tijjani Reijnders dk. 67), Jeremy Doku (Phil Foden dk. 37), Erling Haaland

Yedekler: James Trafford, Marcus Bettinelli, Charlie Gray, Divine Mukasa, Max Alleyne, Rico Lewis, Stephen-Nevin Mfuni

Teknik Direktör: Pep Guardiola

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Eren Elmalı dk. 68), Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan (Lucas Torreira dk. 68), Leroy Sane (Kaan Ayhan dk. 80), Gabriel Sara (Mauro Icardi dk. 86), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 68), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Erling Haaland (dk. 11), Rayan Cherki (dk. 29) (Manchester City)

Sarı kart: Mario Lemina (Galatasaray) - MANCHESTER

Kaynak: İHA

Galatasaray, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
