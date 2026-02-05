Galatasaray Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanda savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
