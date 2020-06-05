Galatasaray voleybolda altyapısına güveniyor - Son Dakika

Galatasaray voleybolda altyapısına güveniyor

Sarı-kırmızılı kulüpte voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Böke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için hem kadın hem de erkeklerde kadrolarını büyük ölçüde oluşturduklarını söyledi.

Galatasaray voleybolda altyapısına güveniyor, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpte voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Böke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için hem kadın hem de erkeklerde kadrolarını büyük ölçüde oluşturduklarını söyledi.


Okan Böke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle voleybolda liglerin iptal edilmesine bir itirazlarının olmadığını dile getirerek, "Burada bir yanlış anlaşılma var, biz bir itiraz yazısı göndermedik. Mart ayının başında pandeminin Türkiye'de etkili olmaya başladığı dönemde Galatasaray olarak, liglerin daha güvenli bir ortam sağlanana kadar durdurulmasından taraftık. Kaldı ki kadınlar liginde son maçımızı seyircisiz oynadık ve ondan sonra da beklemeye geçtik. Zaten hem erkek hem de kadınlarda ligin normal süresi bitmişti. Geriye sadece play-offlar kalmıştı." diye konuştu.


Liglerin geleceği konusunda Türkiye Voleybol Federasyonunun kulüplerden yazılı fikir beyanı istediğini aktaran Böke, şunları kaydetti:


"Sporcuların, teknik ekiplerin ve salona alınacaksa eğer seyircilerin sağlık koşulları en iyi şekilde karşılandığı takdirde oynanması taraftarı olduğumuzu belirttik. Galatasaray Kulübü olarak sadece voleybol için bunu yapmadık, basketbol ve futbol için de aynı fikri beyan ettik. Tabii futbol çok daha büyük bir endüstri, oynanması önemli. Ancak her yerde olduğu gibi her şeyden önemlisi sağlık diyoruz. Bazı önlemlerin alınarak oynanması taraftarı olduğumuzu söyledik, herhangi bir itiraz değildi."


- "Düşük bütçeyle gitme şansımız daha fazla"


Okan Böke, Galatasaray'ın voleybolda hem erkek hem de kadınlarda son dönemde çıkış yakaladığını dile getirerek, "Galatasaray'a yakışacak oyuncuya yatırım yapma yolunu seçtik. Erkek takımımızdaki 14 oyuncunun en az 8-9'u altyapıdan yetiştirdiğimiz evlatlarımız. Dışarıdan bu ortama ayak uyduracak arkadaşları takıma kattık. Bu sene eğer yabancılar gidip ligler Türklerle oynanacak duruma gelseydi bizim erkek takımı zaten milli takım gibi. Kadın takımımızda da altyapının çok büyük etkisi var. Altyapıya önem verdiğimiz için düşük bütçeyle gitme şansımız diğer takımlara göre daha fazla." ifadelerini kullandı.


Transferde dikkatli hareket ettiklerini vurgulayan Böke, "Bir yabancı ile bir Türk'ün arasında 3-5 kat fark oluyor. Yabancı bazen oyuna da yabancı kalıyor. Sadece pasaport olarak değil, voleybola da yabancı olunca o zaman bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Elbette biz de hatalar yapmışız ancak şimdi çok dikkatli bir transfer politikamız var. Antrenörlerimizin raporları doğrultusunda bütçemizin de elverdiği şekilde transferler yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.


- "Doğru yatırım ve transferle açığı kapatacağız"


Okan Böke, kulüpte her branşın bütçesi olduğunu ve ona göre hareket ettiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Galatasaray'ın voleybol bütçesini haliyle biraz düşürdük. Yine de Galatasaray ismiyle kafaya oynayabilecek takımları muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bu sene ligde düşme kalktığı için 16 takım olacak. Bence daha güzel olacak. Tabii herkes bir küçülmeye gitti ama bazı kulüplerde hala muazzam isimler duyuyorum. Galatasaray çok sayıda branşta mücadele ediyor ve taraftar tüm branşlarda başarı istiyor. Aynı şey Fenerbahçe ve Beşiktaş için de geçerli. Ancak bazı kulüpler sadece ya kadınlar ya da erkekler liginde mücadele ediyor. Şimdi burada bütçeler denk olmuyor. Yaptığımız doğru yatırım ve transferle bu açığı kapatacağız."


Yabancı oyuncuya karşı olmadıklarını dile getiren Okan Böke, "Pasaporta karşı bir alerjimiz yok. Galatasaray'ın efsanelerine baktığınız zaman kim Hagi'yi, Taffarel'i, Popescu'yu, Jardel'i ya da bugünkü çocukları unutabilir. Bütçemiz çerçevesinde doğru yere doğru yabancı takviyesini düşünüyoruz. Kadın takımımızda zaten sözleşmeli bir sporcumuz devam ediyor. Erkek takımı için de ciddi bir arayışımız var. Erkek Milli Takımı'nın yüzde 80'i Galatasaray forması giyiyor. Takımlarımızda en doğru yere en iyi transferi yapmaya çalıştık. Erkek takımına bir oyuncu daha alacağız." değerlendirmesinde bulundu.


- "Futbolda 8 tane final mücadelemiz var"


Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke, Kovid-19 nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da devam edilecek Süper Lig'in sorunsuz tamamlanmasını dileyerek, "Futbol 18 takımın oynayıp Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir oyun. Şaka yapıyorum elbet. Diğer kulüplerimize de başarılar diliyorum. Her şeyden önce, hiçbir oyuncunun sorun yaşamadığı bir sezon olsun. Ligdeki sıralama elbette önemli olacaktır. Bir Galatasaraylı olarak elbette gönlüm Galatasaray'ın şampiyonluğunda. 8 tane final mücadelemiz var. Bu yarışta kafada olan 4 takımdan hangisi hak ediyorsa o olsun." diye konuştu.


Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iki ameliyat geçiren kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in mücadeleci bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Böke, "Başkan'ımla bir sürü badire atlattık, inşallah bunu da atlatıp dimdik ayakta olacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bütün hastalarımıza Allah şifa versin. Eminim Mustafa Başkan'ım da en iyi şekilde mücadele edip ayakta kalacaktır. Bütün dualarımız onunla." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 01:04 

Son Dakika Spor Galatasaray voleybolda altyapısına güveniyor - Son Dakika Spor
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