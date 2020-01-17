Galatasaray, yeni transferlerin lisansını çıkardı - Son Dakika
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Galatasaray, yeni transferlerin lisansını çıkardı

6 saat önce

Galatasaray devre arası kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkardı.

Galatasaray, yeni transferlerin lisansını çıkardı, System.String[]

Galatasaray devre arası kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkardı.

Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmış fakat lisanslarını çıkarmamıştı. Sarı-kırmızılılar, bugün 3 futbolcunun da lisansını çıkardı.

Saracchi ve Sekidika, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor maçında forma giyebilecek. Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Henry Onyekuru, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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