Galatasaray\'ın transferi Aleksey Batrakov\'a milli takım daveti geldi

Aleksey Batrakov'a milli davet! Rusya'nın kadrosunda yer aldı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'a Rusya Milli Takımı'ndan davet geldi.

Rusya Futbol Federasyonu, eylül ayında gerçekleştirilecek milli takım kampı için 38 kişilik genişletilmiş kadroyu açıkladı. Galatasaray'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov da listede kendisine yer buldu.

Rusya Milli Takımı'nın kampı 21 Eylül'de başlayacak. Teknik direktör Valeri Karpin yönetimindeki Rusya, 29 Eylül'de Kazan'da İran ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Batrakov'u ağustos ayında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Genç futbolcu sarı-kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalarken, aynı zamanda Galatasaray tarihinde forma giyen ilk Rus futbolcu oldu.

Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Göztepe karşısında çıkan Batrakov, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 3-2 kazandı.

21 yaşındaki orta saha daha önce de Rusya Milli Takımı'nda görev yaptı. Rusya Futbol Federasyonu'nun güncel kayıtlarına göre Batrakov'un A Milli Takım formasıyla 12 maçta 4 golü bulunuyor.