Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı futbolcu Babel: "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum"
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Galatasaraylı futbolcu Babel: "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum"

29 dakika önce

Karşılaşmadan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Hollandalı futbolcu, derbiye iyi hazırlandıklarını dile getirerek, "Derbinin ne kadar önemli ve özel olduğunun bilincindeydik.

Galatasaraylı futbolcu Babel:

Karşılaşmadan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Hollandalı futbolcu, derbiye iyi hazırlandıklarını dile getirerek, "Derbinin ne kadar önemli ve özel olduğunun bilincindeydik. Zor olacağını da biliyorduk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Derbilerde bu tür pozisyonlara girdiğinizde mutlaka golle sonuçlandırmanız gerekiyor. Ne yazık ki golle sonuçlandıramadık. Diğer taraftan takımın defansif performansı iyiydi. Bakıldığında adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.


Sarı-kırmızılı futbolcu Christian Luyindama da müsabakaya galibiyet için çıktıklarını belirterek, "Ancak futbol 3 sonuca da açık. Burada beraberlik ortaya çıktı. Biz konsantre olarak devam ediyoruz. Defansif anlamda gol yemememiz iyiydi. Genel olarak baktığımızda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyunculara sahibiz ama organizasyon sorunu yaşıyoruz. Lig uzun, daha zamanımız var." ifadelerini kullandı.


Mario Lemina ise karşılaşmanın zor geçtiğini anlatarak, "Aslında 0-0 beklediğimiz sonuç değildi. Ben de 2 gol fırsatı kaçırdım. Şimdi önümüze bakıp, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmamız gerekiyor. İyi savunma yaptık ancak ofansif anlamda iyi değildik. Biraz daha üzerine çalışıp, daha iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:01 
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