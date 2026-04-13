Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

13.04.2026 15:52
Gamze Özçelik, uzun süredir uzak kaldığı ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü ismin yeni projesi kısa sürede dikkat çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bir dönem televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Gamze Özçelik, yıllar sonra yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SÜRPRİZ PROJE: “OPERASYON ALESTA”

TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan iddialı yapım “Operasyon Alesta”, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bugün okuma provası gerçekleştirilecek olan dizinin kadrosuna son anda sürpriz bir isim dahil oldu.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜŞ

Yaptığı yardım çalışmalarıyla uzun süredir gündeme gelen Gamze Özçelik’in projede yer alacak olması, hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncunun ekranlara dönüşü şimdiden merak konusu oldu.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 İstanbul doğumludur. 2000 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Son yıllarda ise kurucusu olduğu yardım derneğiyle insani yardım faaliyetlerine ağırlık vermektedir.

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
