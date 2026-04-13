Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bir dönem televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Gamze Özçelik, yıllar sonra yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SÜRPRİZ PROJE: “OPERASYON ALESTA”

TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan iddialı yapım “Operasyon Alesta”, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bugün okuma provası gerçekleştirilecek olan dizinin kadrosuna son anda sürpriz bir isim dahil oldu.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜŞ

Yaptığı yardım çalışmalarıyla uzun süredir gündeme gelen Gamze Özçelik’in projede yer alacak olması, hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncunun ekranlara dönüşü şimdiden merak konusu oldu.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 İstanbul doğumludur. 2000 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Son yıllarda ise kurucusu olduğu yardım derneğiyle insani yardım faaliyetlerine ağırlık vermektedir.