Gannuşi'nin cezası 20 yıla yükseltildi

03.02.2026 19:34
Tunus Temyiz Mahkemesi, Nahda Hareketi lideri Gannuşi'ye 20 yıl hapis cezası verdi.

Tunus Temyiz Mahkemesi, Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid Gannuşi'nin, kamuoyunda "Devlet Güvenliğine Karşı Komplo 2" olarak bilinen davada aldığı hapis cezasını 20 yıla yükseltti.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın adli bir kaynağa dayandırdığı habere göre, terör davalarına bakan Ceza Dairesi, dün gece geç saatlerden bugün sabahın erken saatlerine kadar süren duruşmada sanıklar hakkında 3 ila 35 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Mahkeme, 84 yaşındaki Gannuşi ile eski güvenlik görevlisi Kemal Bedevi'yi 20'şer yıl hapse mahkum etti.

Karar kapsamında Bin Arus vilayetine bağlı Ez-Zehra Belediye Başkanı Rayan Hamzavi'ye 3 yıl, eski istihbarat başkanı Muhriz ez-Zuvvari ile Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı uçak koruma biriminin eski başkanı Abdülkerim Abidi'ye 7'şer yıl hapis cezası verildi.

İçişleri Bakanlığında eski yetkili Fethi el-Beledi ve Başbakanlık eski danışmanı Semir el-Hennaşi ise 15'er yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, Hamzavi hariç hükümlülerin tahliyelerinden sonra 5 yıl idari gözetim altında tutulmasına karar verirken, Hamzavi için bu süre 2 yıl olarak belirlendi.

Yargılama sırasında serbest bırakılan Rıza el-Ayari'nin dosyası dinlenmedi.

Gıyaben yargılanan 10 sanığa da 35'er yıl hapis ve 5 yıl idari gözetim cezası verildi.

Sanıkların, terör suçlarıyla bağlantılı örgüt kurma, şiddete teşvik ve devletin iç güvenliğine karşı komplo gibi suçlamalarla yargılandığı belirtildi.

Kararın kesin olmadığı, sanıkların Yargıtay'a başvurma hakkının bulunduğu ancak bu başvurunun cezanın infazını durdurmadığı ifade edildi.

Nisan 2023'te "devlet güvenliğine karşı kışkırtma" suçlamasıyla tutuklanan Gannuşi'nin farklı dosyalardan da cezaları bulunuyor. Alt mahkeme daha önce Gannuşi ile Bedevi'ye 14'er yıl ceza vermişti.

İstinaf mahkemesi de 14 Ocak'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Gannuşi hakkındaki 22 yıl hapis cezasını onamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Tunus, Son Dakika

