Gantz'tan Gazze'de İşgal Çağrısı

05.02.2026 17:22
Benny Gantz, ABD'nin planı doğrultusunda işgali genişletme çağrısında bulundu.

İsrail'de muhalefetteki Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, hükümete Gazze Şeridi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı kapsamında çizilen sınır olan sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden yükselen seslerin yanında muhalif liderler de ABD Başkanı Trump'ın planına ve ateşkes anlaşmasına karşı eleştirilerini sürdürüyor.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Gantz, Hamas'a sarı hattın ötesinde dokunulmazlık tanınamayacağını savundu.

Gantz, "Sarı hattı aşma zamanı geldi." ifadesini kullanarak işgali genişletme çağrısı yaptı ve ikinci aşamanın başlamasına karşın Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmesi konusunda ilerleme kaydedilmediğini iddia etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusunun saldırılar düzenlediği Cenin'de uygulama ne ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta da aynı uygulamanın yapılması gerektiğini savunan Gantz, Hamas'ın gönüllü olarak silahsızlanmayı kabul etmeyeceğini ve yönetimi bırakmayacağını savundu.

Gantz, "Gazze'de artık rehine kalmadığına göre, harekete geçme zamanı geldi." diyerek ateşkesi bozarak saldırıları sürdürme çağrısında bulundu.

Trump planının ilk aşaması kapsamında oluşturulan "sarı hat" İsrail ordusunun çekildiği bölgeyi işaret ediyor ve İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en az yüzde 53'lük bölümünü işgal altında tutuyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerden kademeli olarak çekilmesi ve nihayetinde planlanan yönetim tesis edildiğinde Gazze'den çıkması gerekiyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

SON DAKİKA: Gantz'tan Gazze'de İşgal Çağrısı
