Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir ATM - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir ATM

04.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, atık ve yenilenebilir enerjiyle çalışan ATM projesiyle sürdürülebilirliğe odaklandı.

Garanti BBVA, tamamı atık ve hurdadan üretilmiş malzemelerle giydirilen ve enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ATM geliştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik, iş yapış biçimlerini kökten dönüştüren bir zorunluluk haline gelirken, Garanti BBVA bu dönüşümü yalnızca stratejileriyle değil, kurum kültüründen beslenen yenilikçi fikirlerle destekliyor. Söz konusu yaklaşımın somut örneklerinden biri, Kadıköy'deki Erenköy şubesine yerleştirilen özel tasarımlı ATM oldu.

Garanti BBVA çalışanının küçük bir fikriyle başlayan anlamlı dönüşüm hikayesinin ürünü olan ve enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan alan ATM, tamamı atık ve hurdadan üretilmiş malzemelerle giydirildi.

ATM'nin kabini, bankanın farklı şube ve merkezlerinden toplanan atık ve hurdalardan elde edilen malzemelerle hazırlandı. Yüzeyinin yüzde 83'ü metal ve elektronik atıklardan, yüzde 8'i dönüştürülmüş kağıt ve kartondan, yüzde 4'ü ise dönüştürülmüş plastikten oluşuyor.

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen özel ATM projesi, sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşımın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Proje ile atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken maddeler değil, doğru fikirlerle yeni ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülebileceği vurgulanıyor.

Banka, bu projeyle sürdürülebilirlik, teknoloji ve insan yaratıcılığının birlikte ele alındığında anlamlı bir etki oluşturabileceğine dikkati çekiyor.

Sembolik bir örnek olarak hayata geçirilen ATM'nin, ilerleyen dönemde daha sürdürülebilir şubeler, daha verimli teknolojiler ve daha kapsayıcı iş modelleri için ilham kaynağı olması hedefleniyor.

"ATM projesinin en kıymetli yanı, bir çalışanımızın fikriyle başlamış olması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, Garanti BBVA'da sürdürülebilirliğin stratejik bir hedefin ötesinde değerlendirildiğini belirtti.

Firuzbay, banka olarak sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimlerine yerleşmiş bir yaklaşım olarak ele aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ATM projesinin en kıymetli yanı, bir çalışanımızın fikriyle başlamış olması. Yeniliğin, işin içinde olup, merak ve cesaretle deneyen ekiplerle büyüdüğüne inanıyoruz. Çalışanlarımıza fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri ve denemekten çekinmeyecekleri bir alan açtığınızda, inovasyon da doğal biçimde gelişiyor. Bu proje de, Garanti BBVA'da insan odağını, yaratıcılığı ve sürdürülebilirliği bir araya getiren kurum kültürümüzün güçlü bir yansımasıdır."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Çevre, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir ATM - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:19:25. #7.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir ATM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.