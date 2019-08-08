Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem girişimcileri belli oldu

Garanti BBVA Partners, programa seçilen yenilikçi fikirlerin, sürdürülebilir bir işe dönüşmesine destek olurken girişimin gelişmesi için de fırsat sunuyor.

İşini yeni kuran, bu kapsamda cesarete ihtiyaç duyan ve yenilikçi fikirlerini anlatmak için gerekli yolları ve kaynakları arayan girişimcilere destek veren Garanti BBVA Partners, yeni dönemde de girişimcilerin sürdürülebilir büyüme ve strateji geliştirmesine destek olmaya devam ediyor.

Girişimlerin ihtiyaç duyduğu ofis ve mentorluk ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim desteğinin de verildiği Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'nın 2019-2020 yılı ilk dönem başvuruları 7 Ağustos'ta sonuçlandı. BUBA Ventures Yöneticisi Neda Soydan, Valuta Capital Partners Kurucu Ortağı Umur Özal, Asartech Kurucu Ortağı Burkay Alan, Eurasia Invest Yönetici Ortağı Gökhan Alpman, TUGİM'den Meltem Çora, Akşam Gazetesi'den Özgül Öztürk, Garanti Teknoloji Birim Müdürü Şahin Dalbudak, Garanti Yatırım Kurumsal Finansman Birim Müdürü Metin Özhan ve Garanti BBVA KOBİ Pazarlama Yöneticisi Selin Öz, oluşan jüri tarafından seçilen 6 girişimci yeni dönem Garanti BBVA Partners girişimcisi olarak, projelerini hayata geçirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla programın sunduğu tüm desteklerden yararlanma şansını yakaladılar.

Asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimlerin başvurabildiği programdan bu yıl yararlanmaya hak kazanan girişimler; Safetech, Bulundum, Fazla Gıda, Sertifier, Engelsiz Çeviri ve Business for Aging Friendly Community, oldu.

Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimin, KOBİ'lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelere ivme kazandırılması amacıyla 2015 yılında hayata geçen Garanti BBVA Partners çatısı altında bugüne kadar 50'ye yakın girişimciye destek verildi.