Gasp Edilen Yaşlı Adamın 2 Milyon Liralık Çantası Çalındı

16.01.2026 10:23
71 yaşındaki Cemil Şahan, gasp edilirken 2 milyon TL değerindeki altın ve dövizini kaybetti.

3 ay önce eşi ölen 71 yaşındaki Cemil Şahan 2 milyon lira değerindeki altın ve dövizlerini yanında taşımaya başladı. Sabah iş yerini açan Şahan, kendisini takip eden yüzü maskeli iki şahıs tarafından darp edilerek gasp edildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 31 Aralık 2025 günü Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde kahvehaneyi açan 71 yaşındaki Cemil Şahan, kendisini adım adım takip eden yüzü maskeli iki şahıs tarafından darp edildi. Yaşlı adamı etkisiz hale getiren şüpheli şahıslar, boynuna takılı halde bulunan ve içerisinde yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın ve döviz olan çantayı gasp ederek olay yerinden kaçtı. Polise şikayette bulunan yaşlı adamın parasını ve altınlarını çalan gaspçılar henüz yakalanamadı. Olay anları ise kahvehanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Ben darp ettikten sonra boynumdaki çantayı alıp kaçtılar"

Olay anlarını anlatan ve iki hafta geçmesine rağmen ne paradan ne de şüpheli şahıslardan bir ize rastlanmadığını söyleyen Cemil Şahan, yetkililerden destek istedi. Cemil Şahan, "Sabah erken saatlerde kahvehaneyi açtım ve içeri girdim. Benden beş dakika sonra da arkamdan 2 kişi geldi. Önce içeriyi kontrol ettiler sonra da ocak tarafına geçip bana saldırmaya başladılar. Bir iki yumruk atıp yere düşürdüler sonra da tekme attılar. Sonrasında da boğuşma sırasında boynumdaki çantayı alıp kaçtılar" dedi.

"Çantada 2 milyon TL değerinde döviz ve altın vardı"

Çantada yıllar yurt dışında çalışarak biriktirdiği para ile 3 ay önce hayatını kaybeden eşinden kalan altınların olduğunu söyleyen Şahan, "Gasp edilen çantamda 24 bin 500 dolar, 5 yarım altın, 3 altın bileklik, 6 adet altın yüzük, bir adet tuğra ve küpe vardı. Bunların toplam değeri 2 milyon TL" ifadelerini kullandı.

"16 gün oldu ama hala para, altınlar ve şahıslardan bir iz yok"

Gaspçıların bulunmasını ve mağduriyetinin giderilmesini isteyen yaşlı adam, "Talebim bunu yapanların bir an önce bulunması. 16 gün oldu ama hala para, altınlar ve şahıslardan bir iz yok. Çok mağdur durumdayım. Eşim vefat edeli 70 gün oldu, o öldükten sonra fırsat bulup bankaya yatıramadım altın ve paraları, evde tek bırakmaya da güvenmediğim için sürekli yanımda taşıyordum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

