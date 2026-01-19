Gaspçı İki Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da girdikleri markette iş yeri sahibini biber gazı ve silah ile etkisiz hale getirip 9 bin 500 TL gasp eden 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, önceki hafta kent merkezi Milli Birlik Caddesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.B.D. ve S.A.O. isimli şahıslar gece yarısı girdikleri markette iş yeri sahibini biber gazı ve silahla etkisiz hale getirdikten sonra dükkanın kasasından 9 bin 500 TL para gasp ettiler. Şahıslar ardından ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Şahısların polisin bin 467 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonrası olaydan 12 gün sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR