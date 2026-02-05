Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... - Son Dakika
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...

Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
05.02.2026 15:13  Güncelleme: 15:16
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Sakarya'da 2001 yılında doğan oğlunu evlatlık veren Zeynep Gamzeli, 25 yıl sonra Müge Anlı'nın programında oğluna ulaştı. Hendek'te yaşayan Ömer Faruk, kendisini büyüten ailesine minnettar olduğunu belirterek hayatına bu şekilde devam etmek istediğini söyledi. Stüdyoya gelmesine rağmen yayına çıkmayı reddeden genç, biyolojik annesiyle görüşmek istemediğini ifade ederek reklam arasında programdan ayrıldı.

Sakarya'da 2001'de doğan çocuğunu gazete ilanıyla evlatlık veren Zeynep Gamzeli, pişman olup aradığı oğlunu 25 yıl sonra televizyon programında buldu. Hendek'te yaşayan Ömer Faruk isimli genç, "Beni büyüten aileye minnettarım, böyle de kalacağım" cevabını verdi.

REKLAM ARASINDA YAYINI TERK ETTİ

Müge Anlı ve ekibinin ısrarları sonrasında stüdyoya gelen Ömer Faruk, yayına çıkmayı reddetti. Reklam arasında Müge Anlı'nın annesiyle buluşturmak istediği genç, "Beni 9 ay karnında taşıdığı için minnettarım. Ancak ne şimdi ne de daha sonra kendisiyle görüşmek istemiyorum" diyerek stüdyoyu terk etti.

Son Dakika Yaşam Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    adma işte 35 0 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    en iyisini yapmış 25 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Haketmiş 24 0 Yanıtla
  • Seda Güven Seda Güven:
    Hakli tabi dogurmak önemli degil bakmak büyütmek emek vermek önemli haklo beyefendi 22 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    cok acı bir şey, ama bir anne evladını vermemeli.tabi geçerli bir mazereti varmı bilmiyorum.Allah yardım etsin. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
