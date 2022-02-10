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Son dakika... GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI DAVASINA DEVAM EDİLDİ - Son Dakika

Son dakika... GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI DAVASINA DEVAM EDİLDİ

10.02.2022 12:31
Son dakika... GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI DAVASINA DEVAM EDİLDİ

Son dakika haberi: Bakırköy'de 1 yıl önce Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla "Nitelikli kasten yaralama" suçundan haklarında dava açılan 2 tutuksuz sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Bakırköy'de 1 yıl önce Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla "Nitelikli kasten yaralama" suçundan haklarında dava açılan 2 tutuksuz sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada söz verilen Levent Gültekin, "Kanala doğru gideyim derken 5 kişi karşıma çıktı arkaya doğru gitmek istedim arkamdan da 5-6 kişi geldi. Sonra sağdan soldan gelmeye başladılar. Kaçamadım" dedi.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Levent Gültekin katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı.

Duruşmada söz verilen gazeteci Levent Gültekin, "Özgürlük Meydanı'nda taksiden indim. İki gençle göz göze geldim. Sonra arkamdan gelmeye başladılar. Hızlı hızlı yürürken arkama baktım, yoktular. Sonra kanala doğru gideyim derken 5 kişi karşıma çıktı arkaya doğru gitmek istedim, arkamdan da 5-6 kişi geldi. Sonra sağdan soldan gelmeye başladılar. Kaçamadım" dedi.

İDDİANAMEGazeteci Levent Gültekin bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde 8 Mart 2021 tarihinde saldırıya uğramıştı. Soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda müştekinin adli tıp raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı, vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını birinci derecede etkileyecek nitelikte olduğunun anlaşıldığı belirtildi. İddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinde saldırganların tespit edilemediğine de yer verildi. İddianamede, şüpheli Ömer D. ve Muhammet Emin K.'nın "Nitelikli kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor.

Görüntü dökümü: -------------------Arşiv


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Asliye Ceza Mahkemesi, Levent Gültekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI DAVASINA DEVAM EDİLDİ - Son Dakika


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