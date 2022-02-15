Üye Girişi
Gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı - Son Dakika

Gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı

15.02.2022 20:49
Gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı

LİBYA'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel öğle saatlerinde cezalarının infazı için...

LİBYA'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel öğle saatlerinde cezalarının infazı için götürüldükleri cezaevinden akşam saatlerinde serbest bırakıldılar.

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, bugün kesinleşen cezalarının infaz işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişlerdi. İnfaz Savcılığı'nca işlemleri tamamlanan iki gazeteci öğle saatlerinde polis eşliğinde Silivri Kapalı Cezaevine götürüldüler. Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki gazetecinin serbest bırakıldığını duyurdu. Avukat Ersöz, kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edilen iki gazetecinin burada kovid tedbirleri kapsamında tahliye edildiklerini belirtti.


YORUMLAR
500

Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Cenaze, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:36 Son Dakika: Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı! "MİT mensubu haberleri" davası kapsamında tutuklanmışlardı
20:30 Oğlunu kurşun yağmuruna tutup öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım
20:28 Öğrencisini kaçırıp disiplin cezası almış! O okul müdürü bu kez 10 kız öğrenciye tacizden tutuklandı
20:15 Mersin'de balıkçıda saldırıya uğrayan aile olayın detaylarını anlattı!
20:05 Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı
20:02 Cemevlerine gelen yüksek faturalar hakkında açıklama yapan Ercan Geçmez: Bu yeni bir konu değil
19:49 Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi
19:48 Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk yaşamını yitirdi
19:39 Florya'da gerginlik! Galatasaraylı futbolculardan Torrent'e olay tepki
19:19 Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Ali Koç sezon sonunda acı bir ilki daha yaşayabilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 20:57:30. #1.12#
SON DAKİKA: Gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement