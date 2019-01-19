Gazeteci Nedim Şener: Dink Cinayeti Fetö'nün Tüm Organizasyonunu Ortaya Çıkarmıştır
12 dakika önce
Gazeteci Şener, "Bu cinayet, FETÖ'nün tüm organizasyonunu ortaya çıkarmıştır.
Gazeteci Şener, "Bu cinayet, FETÖ'nün tüm organizasyonunu ortaya çıkarmıştır. Bu, FETÖ'nün işlediği suçların en belirgin olanıdır. FETÖ'nün tüm özelliğini, suçlarını ortaya çıkaran bir suikasttır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:15 Kaynak: Youtube
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