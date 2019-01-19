Son Dakika Haberleri: Gazeteci Nedim Şener: Dink Cinayeti Fetö'nün Tüm Organizasyonunu Ortaya Çıkarmıştır

Gazeteci Nedim Şener: Dink Cinayeti Fetö'nün Tüm Organizasyonunu Ortaya Çıkarmıştır

12 dakika önce

Gazeteci Şener, "Bu cinayet, FETÖ'nün tüm organizasyonunu ortaya çıkarmıştır.

Gazeteci Şener, "Bu cinayet, FETÖ'nün tüm organizasyonunu ortaya çıkarmıştır. Bu, FETÖ'nün işlediği suçların en belirgin olanıdır. FETÖ'nün tüm özelliğini, suçlarını ortaya çıkaran bir suikasttır." dedi.

[Haberin detayı için: http://v.aa.com.tr/1368035]

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:15 Kaynak: Youtube

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