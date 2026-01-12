Gazeteciler Günü'nde Basına Vurgu - Son Dakika
Gazeteciler Günü'nde Basına Vurgu

12.01.2026 12:41
SATSO Başkanı Altuğ, basının şehrin hafızası olduğunu vurgulayarak Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, 10 Ocak Gazetecileri Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Altuğ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, basının şehrin geçmişi, bugünü ve yarını için en kıymetli hafıza olduğunu söyledi.

Kentin yaşadığı her dönüşümde, gelişmede, zorlukta ve başarıda basının emeği, tanıklığı ve sorumluluğunu gördüklerini belirten Altuğ, "Sizler her zaman bu şehrin sesi, vicdanı, hafızası oldunuz. Biz SATSO olarak kendimizi bu anlamda çok şanslı hissediyoruz." dedi.

İşini ciddiyetle yapan, şehrine karşı sorumlulum duyan ve farkındalığı yüksek basın camiasıyla çalıştıklarını aktaran Altuğ, "Yaptığımız projelerin, ortaya koyduğumuz çalışmaların yakından takip edilmesi, kamuoyuna doğru ve zamanında aktarılması bizim için çok kıymetli. Basınla ilişkimizi tek yönlü bilgilendirme zemini değil, karşılıklı fikir alışverişine ve ortak sorumluluğa dayanan anlayış olarak görüyoruz. Sizler, fikirleriniz, yaklaşımlarınız ve sahadan yansıttığınız tepkilere karar süreçlerimize ışık tutan paydaşsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Program, SATSO tarafından hazırlanan tanıtım filmi gösteriminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:55
11:54
11:16
10:43
10:42
10:39
