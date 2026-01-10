Gazeteciler Günü'nde Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
Gazeteciler Günü'nde Dayanışma Vurgusu

10.01.2026 11:22
DAGC Başkanı Türkez, 10 Ocak'ı dayanışma günü olarak kutluyor, basın özgürlüğü ve yasaya ihtiyaç vurguladı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkez, mesajında, sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle bu günün bayram değil dayanışma günü olarak kutlandığını belirtti.

Basın sektörünün zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Türkez, Türk basınının, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen "Gazetecilik Meslek Yasası"na acilen ihtiyaç duyduğunu, basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, internet ve dijital yayıncılık mevzuatından mesleki standartlara kadar pek çok alanda güncel, özgürlükçü, çağdaş ve uygulanabilir yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

10 Ocak 1961 tarihinin, basın emekçileri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu işaret eden Türkez, şunları kaydetti:

"Bağımsız ve özgür bir basın halkın haber alma hakkının teminatıdır. Ancak gelinen noktada, basın emekçilerinin çalışma koşulları ve mesleki güvenceleri, ne yazık ki 1961'in bile gerisindedir. Bu nedenle, basının sorunlarını görmezden gelmek yerine, el birliğiyle çözmek zorunda olduğumuzu belirtmek isteriz. 10 Ocak'ı gerçek anlamda bir 'Basın Bayramı' olarak kutlayabileceğimiz günlere, mesleğimizin onurunu, gazetecilerin haklarını ve basın özgürlüğünü esas alan bir anlayışla, en kısa sürede ulaşmayı temenni ediyoruz. Bu gün vesilesiyle, aramızdan ayrılan cemiyet başkanlarımızı, üyelerimizi ve meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA

14:22
