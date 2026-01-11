Gazetecilere Ödüller Verildi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde ve Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Gazeteciliğe Özendirme Yarışmasında dereceye giren gazeteciler ödüllerini aldı.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen törende, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 9 ilden toplam 12 gazeteci farklı kategorilerde ödüllendirildi. Bölge basınının özverili çalışmalarının ve mesleki başarılarının onurlandırıldığı program, yoğun katılım ve coşkulu atmosferiyle dikkat çekti.

Gaziantep'ten ödül Olay Medya'ya

Yarışmada haber dalında Gaziantep'i temsilen Olaymedya.com ödüle layık görüldü. Kent gündemini yakından takip eden, kamuoyunu ilgilendiren gelişmeleri hızlı, doğru ve tarafsız şekilde okuyucularına aktaran yayın anlayışıyla öne çıkan Olay Medya adına ödülü Raci Dölek ve Erol Maraş aldı. Başarılı gazetecilere ödülleri, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay tarafından takdim edildi. Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt'un da katıldığı ödül töreninde Gaziantep Olay Medya'nın başarı grafiği takdir edildi.

Protokolden yoğun katılım

Törene Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu'na bağlı Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak, Kilis, Batman, Siirt, Mersin ve Malatya gazeteciler cemiyetlerinin başkan ve yöneticileri katıldı. Yapılan konuşmalarda, yerel basının toplumun doğru bilgilendirilmesindeki hayati rolüne vurgu yapılarak, bölge gazetecilerinin zor şartlar altında önemli bir kamu görevi yürüttüğü ifade edildi.

Urfa sıra gecesi ile final

Ödül töreninin ardından düzenlenen Urfa sıra gecesi, programa ayrı bir renk kattı. Şanlıurfa'nın kültürel zenginliğini yansıtan ezgiler eşliğinde gazeteciler keyifli anlar yaşarken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü birlik ve dayanışma içinde kutlandı.

Olay Medya'nın bu anlamlı ödüle layık görülmesi, Gaziantep basınının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki güçlü, etkin ve saygın konumunu bir kez daha ortaya koydu. - GAZİANTEP