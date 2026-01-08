Gazetecilere Ziyaret: MHP ve Yeni Yol Partisi

MHP ve Yeni Yol Partisi Grup başkanvekilleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirlerini ziyaret etti.

Yeni Yol Partisi Grup başkanvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM Basın Koridoru'nda parlamento muhabirlerini ziyaretlerinin ardından Parlamento Muhabirleri Derneği'ne (PMD) geçti.

Ekmen, buradaki konuşmasında, basın mensuplarının sadece geleneksel medya araçlarıyla değil sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarla verdikleri desteğe teşekkür etti.

Ekmen, CHP'nin "Genel Kurul Salonu'nu terk etmeme" eylemine zaman zaman katılarak destek vereceklerini de belirtti.

Özdağ ise basın özgürlüğünü sağlama görevinin yürütmede olduğunu ifade ederek, " Medya, sermaye ve hükümet patronlarının da devreye girmesi uygun değil. Şeffaf bir Türkiye, demokratik bir Türkiye. Bunu yapabilir miyiz? Çok zor gözüküyor." dedi.

Yeni Yol Partisi'nin ziyaretine, Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun ve Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen de katıldı.

"Hiçbir zaman bitmeyecek olan bir meslek varsa o da gazetecilik"

MHP Grup başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay da TBMM Basın Koridoru'ndaki parlamento muhabirlerini ve PMD'yi ziyaret etti.

Akçay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem de aziz milletimizin gözü, kulağı ve haber alma hakkını tarafsız, ilkeli bir şekilde sürdüren, çalışan gazeteci arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Kurumsal bir yapı halinde haberlerin sunulmasının önemine vurgu yapan Akçay, "Gazeteciliğin önemi azalmamıştır. Bize göre günümüzde daha da artmıştır." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, siyasetçiler için gazetecilerin vazgeçilmez unsurlar olduğunu kaydederek, "Bizim halkla aramızdaki diyaloğu sağlayan, doğru haberin kaynağı olan sizler bizim için çok çok önemlisiniz. Zaman zaman bitmekte olan meslekler ya da artık gelecekte olmayacak meslekler sıralaması yapılıyor. Bana göre hiçbir zaman bitmeyecek olan bir meslek varsa o da gazetecilik. Dünyada olaylar bu şekilde geliştikçe ve gelişmeye de devam ettikçe, daha doğrusu insanın olduğu her yerde haber de olacaktır ve gazetecilerimiz de olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin işlerinin zor olduğuna işaret eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Anadolu Ajansının her yıl düzenlemiş olduğu 'Yılın Kareleri'ni seçmek için geldiğinde arkadaşlarımız, o fotoğrafları gördüğümde bir kez daha müşahede ettim ve anladım ki çok zor bir mesleğiniz var. O fotoğrafları çekebilmek, o alanlarda bulunabilmek, o savaş ortamında bulunabilmek hem çok zor hem de büyük bir sabır, büyük bir dikkat isteyen bir mesleğiniz var. Aynı zamanda da eğriyi, doğruyu, gerçeği, gerçek olmayanı birbirinden ayırt edebilmek ve doğru haberi sunabilmek adına çok çok o konularda bilgili olmanız, ayrıntıya dikkat etmeniz gerektiğini de düşünüyorum ve sizlerin bunu layıkıyla yaptığınızı da görüyorum."

"PKK/SDG yapılanmalarının bu faaliyetlerini asla tasvip etmiyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir gazetecinin, "Suriye'deki operasyon ve bunun Terörsüz Türkiye sürecine etkisinin" sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Suriye'deki hadiseler uzun zamandır dikkat edilen, gelişmelerin beklendiği bir bölge. Tabi 1 Ekim ve 22 Ekim 2024 tarihinden beri bizim Terörsüz Türkiye başlığı altında değerlendirdiğimiz sürece baktığımızda konunun Suriye'de düğümleneceği de herkesin malumuydu. Fakat 10 Mart Mutabakatı'na uyulmamasının süreci bu duruma getirdiğini görüyoruz. 27 Şubat İmralı çağrısı, aslında terör örgütünün bütün bileşenlerini de kapsayan bir çağrıdır. 'Terörsüz Türkiye' deyince biz sadece Türkiye ölçeğinde değil, bölgemiz ölçeğinde de, onu da kapsayan bir politika ve görüş olarak değerlendiriyoruz. Ancak yine bir PKK uzantısı olan SDG/YPG uzantılarının da meseleyi duymazlıktan, görmezlikten gelerek sanki kendilerini de kapsamıyormuş gibi… Oysa dünyada herkesin bildiği bir gerçek ki YPG-PYD-SDG her neyse bu PKK'nın bir uzantısı. Bir kenara çekilip, 'biz farklıyız' demeleri kabul edilebilir bir durum değil. Önemli olan Suriye'nin birliği ve bütünlüğü esas bizim bakımımızdan. Bu bütünlüğe halel getirecek, bilhassa bölgede üçüncü ve başka ülkelerin başta İsrail olmak üzere 'Terörsüz Türkiye' sürecini sabote etmeye yönelik gayretleri aynı zamanda Türkiye'yi de hedef alan gayretler olarak değerlendiriyoruz."

Akçay, 10 Mart Mutabakatı'na bir an evvel kavuşulmasını umut ettiklerini dile getirerek, "Çünkü Halep'te sivilleri hem siper ederek hem sivil insanları da katletmeye çalışan bir PKK-YPG uzantısının faaliyetleri söz konusu. Buradan da Şam'ı hedefledikleri anlaşılıyor. Suriye yönetiminin de mümkün olan bütün gücüyle de buna mani olmaya çalıştığını düşünüyoruz. Dezenformasyon ve bir takım kara propagandalara da itibar etmiyoruz. Eninde sonunda mutlaka bu 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge amacına mutlaka ulaşılacaktır. Bunu bu şekilde telakki etmek lazım. Hem Suriye hem Irak hem Türkiye hem etrafımız bakımdan da birliği, beraberliği, kardeşliği, demokrasiyi, hukuku pekiştirecek, geliştirecek faaliyetlerimize biz devam edeceğiz. PKK/SDG yapılanmalarının bu faaliyetlerini asla tasvip etmiyoruz. Meşru bir Şam hükümeti var. Mutlaka bir anlaşmayı temin etmeli. Bu anlaşma da Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne kardeşliğine, demokrasisine, hukukuna da hizmet etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Terörsüz Türkiye"nin bir devlet meselesi olduğunu belirterek, "Asla ve kata, ne olursa olsun geriye dönüş söz konusu değildir. Sayın Genel Başkanımızın başlattığı bu süreçte ve Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu sahiplenmesiyle artık geriye dönüşü olmayan bir yola girilmiştir. Bunun sonunda sadece Türkiye'de değil, bölgemizde de huzuru getirmek amacıyla terörü bitirmek amacıyla yola çıktık." dedi.