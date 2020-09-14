Gazi Osman Paşa Plevne Müzesi'ne ilgi - Son Dakika

Tokat Belediyesi tarafından açılan Gazi Osman Paşa Plevne Müzesi'ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Tokat Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan Gazi Osman Paşa Plevne Müzesi'de tarih yeniden canlandırılarak gelecek kuşaklara Plevne Savunması'nın önemi aktarılıyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, haziran ayından itibaren müzenin tedbirlerle birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtığını söyledi.

Tokat denilince ilk akla gelen şahsiyetlerden birinin Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa olduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tokatlılar olarak Gazi Osman Paşa'nın torunu olmaktan onur duyuyoruz. Paşamızın manevi şahsiyetini yaşatmak ve gelecek kuşaklara tarihi misyonunu taşımak amacıyla Devegörmez Mahallesi'nde Atatürk Evi'nin yanındaki tarihi konağı restore ederek, 2015 yılında Gazi Osman Paşa Plevne Müze Evi olarak ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık. Bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Müzemizde Gazi Osman Paşa ile II. Abdulhamit'in balmumu heykelinin yanı sıra Osmanlı askeri üniformaları ve dönem kıyafetleri, Gazi Osman Paşa'nın aldığı nişan ve madalyalar ile Plevne savunmasını temsili olarak gösteren minyatür maket askerler yer alıyor. Müzemiz pazartesi günleri hariç saat 08.00-17.00 arasında pandemi tedbirleri kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak ziyarete açık."