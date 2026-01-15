Gaziantep FK'de İki Futbolcu Ameliyat Oldu - Son Dakika
Gaziantep FK'de İki Futbolcu Ameliyat Oldu

15.01.2026 21:22
Kacper Kozlowski ve Myenty Abena, sakatlıkları sonrası başarılı ameliyat geçirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da, futbolcular Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'nın yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle ameliyat edildikleri açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'nın yaşadıkları sakatlıkların ardından başarılı bir operasyon geçirdikleri bildirildi.

Polonyalı orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski'nin, FC Argeş ile oynanan hazırlık maçında girdiği bir pozisyonun ardından sakatlandığı, yapılan muayene ve detaylı tetkiklerde oyuncuda sol el metakarp kemik kırığı tespit edildiği kaydedildi.

Surinamlı tecrübeli savunma oyuncusu Myenty Abena'nın ise ağrı şikayeti ile sağlık ekibine başvurduğu, yapılan değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda oyuncuya sağ inguinal herni (kasık fıtığı) tanısı konulduğu duyuruldu.

Kulübün açıklamasında, her iki futbolcunun da sağlık ekibinin yönlendirmesiyle alanında uzman hekimler tarafından başarılı bir şekilde operasyon geçirdikleri ifade edilerek, "Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Kaynak: AA

