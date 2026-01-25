Gaziantep FK, Konyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
Gaziantep FK, Konyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

25.01.2026 15:39
Süper Lig'de Gaziantep FK, Konyaspor'u ilk yarıda Sorescu'nun golüyle 1-0 önde kapattı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Mujakic, Sorescu, Ogün Özçiçek, Camara, Maxim, Yusuf Kabadayı, Draguş, Bayo

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jo Jin-Ho, Berkan Kutlu, Bjorlo, Svendsen, Deniz Türüç, Muleka, Umut Nayır

Goller: Dk.45+2 Sorescu (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk.26 Ogün Özçiçek, Dk.33 Bayo, Dk. 36 Camara, Dk. 41 Yusuf Kabadayı (Gaziantep FK), Dk. 41 Adil Demirbağ, Dk. 43 Jo Jin-Ho (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

14. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Bayo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada orta sahada topla buluşan Bayo'nun ceza sahası içerisine attığı pasla topu önünde bulan Denis Dragus'un ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

34. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağından sağ kanatta topla buluşan Maxim'in ara pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

45+2. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahasında Dragus'un pasında topu önünde bulan Sorescu'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

