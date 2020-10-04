Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde "Şempanze Adası" açıldı - Son Dakika

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde "Şempanze Adası" açıldı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 1,5 dönüm alanda yapımı tamamlanan "Şempanze Adası" düzenlenen törenle açıldı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 1,5 dönüm alanda yapımı tamamlanan "Şempanze Adası" düzenlenen törenle açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesinde "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, hayvanları korumak gerektiğini söyledi.

Hayvanları kendilerine emanet edilmiş canlılar olarak değerlendirdiğini dile getiren Şahin, "Bütün canlılar bize emanet; çiçeği, böceği bize emanet. Şempanze 'Can' bize emanet." dedi.

Bugünün özel bir gün olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Özel bir bahçedeyiz, özel bir gündeyiz ve her yıl üzerine bir şey koyarak, götürmeye çalışıyoruz. Şu anda şehirlerdeki bütün hayvanat bahçeleri kapanıyor. Bu iş zor iş, özel bakım istiyor, özel gayret istiyor. Aşkla sevdayla bu işi yapmak gerekiyor. Buradaki canlıların hepsi bizim evlatlarımız ve bize emanet olarak bakıyoruz. Bu bahçede her yıl üzerine bir şey koyuyoruz. Önce Safari Parkı açtık, kafesleri kaldırdık birlikte yaşamaya başladılar. Sonra Zooloji Doğa Müzesi. Hayvanların doğal hayatlarını korumamız huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirmemiz gerekiyor. Hamdolsun bugün doğurganlık oranıyla tür çeşitliliğiyle yaşam standartlarıyla dünyanın en iyilerinden biriyiz."

Şahin, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen hayvanların da burada barındığını ifade ederek, "Her canlı burada hayat buluyor. Maymunlar sınır kapısında yakalandı. Geldiklerinde küçücüktü, o kadar güzel bakılıyor ki hızla büyüyorlar." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde her yıl yenilikler getirdiklerini ve bunun yanı sıra yaralı hayvanları da tedavi ettiklerini ifade etti.

Törende, Şahin'in konuşması sırasında şempanze "Can"ın mikrofonu almaya çalışması renkli görüntülere neden oldu.

Şahin ve Özsöyler ile beraberindekiler, 1,5 dönüme inşa edilen yazlık ve kışlık bölümlerin yer aldığı, gebe şempanzeler için alttan ısıtmalı alanların bulunduğu ve 7 şempanzenin kaldığı "Şempanze Adası"nı gezdi.

Etkinlikte, yurt dışından kaçak getirilen 3 makak maymunu, 2 papağan ve yılanlar da ziyaretçilere gösterildi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Şempanze Adası açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Şempanze Adası açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Şempanze Adası açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Şempanze Adası açıldı

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' açıldı - Son Dakika

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