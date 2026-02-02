Gaziantep İhracatta Düşüş Yaşıyor - Son Dakika
Ekonomi

Gaziantep İhracatta Düşüş Yaşıyor

Gaziantep İhracatta Düşüş Yaşıyor
02.02.2026 17:09
Ocak 2026'da Gaziantep'in ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre %4 düştü; 781 milyon dolar gerçekleşti.

2025 yılını 10 milyar doların üzerinde ihracatla kapatan Gaziantep, 2026 ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 4 düşüşle 781 milyon 986 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. ili olarak ocak ayında 781 milyon 986 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Her şeye rağmen üreten, istihdam oluşturan, kent ve ülke ekonomisine değer katan ihracatçı üyelerimize, iş insanlarımıza ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Bölgesel ticaret yeniden canlanmaya başladı"

Açıklamasında Gaziantep'in ihracat verilerini de paylaşan Yıldırım, Suriye'ye yapılan ihracatın artışına dikkat çekerek, "2025 yılını 10 milyar 145 milyon 26 bin dolar ihracatla tamamladık. Tüm küresel belirsizliklere rağmen ihracatımızda geçtiğimiz yıl yüzde 1,5 artış sağlayarak Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. ili olmayı başardık. İhracat pazarlarımıza baktığımızda Irak'ta sınırlı bir gerileme yaşanırken, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya gibi pazarlarda mevcut durumumuzu koruduk. Almanya pazarında yaşanan daralma ise Avrupa'daki ekonomik yavaşlamanın ihracatımıza yansımasının somut bir göstergesidir. Özellikle Suriye ihracatımızda geçtiğimiz yıl yüzde 35'in üzerinde artış yaşadık. Yine bu yılın ilk ayında, ocak ayında da yüzde 3 artış sağladık. Bu veri de bölgesel ticaretin yeniden canlanmaya başladığını göstermesi açısından önemlidir. Suriye'de istikrar devam ettikçe bundan şehrimiz de fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Suriye pazarı için "Elbette fırsatlarla birlikte riskler de var" diyen Yıldırım, finansmana erişim, yaptırımlar, hukuki belirsizlikler, sigorta ve tahsilat risklerinin iş dünyasının önündeki temel engeller olduğunu belirtti.

Yıldırım, "Gaziantep, Suriye'nin ekonomik normalleşme ve yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'nin doğal ticaret ve üretim üssü olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli hayata geçirirken, aceleci değil; doğru ortaklıklar, doğru projeler ve sağlıklı risk yönetimiyle kalıcı bir yol izlemek en doğru yaklaşım olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

