Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü - Son Dakika
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Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü

08.08.2022 18:04
Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile traktör çarpıştı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen traktörün sürücüsü Engin A. yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. M. A. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Şatırhöyük Mahallesi yakınlarında, Engin A., yönetimindeki 27 GC 068 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, iki parçaya bölünen traktörün sürücüsü Engin A. yaralandı. Engin A., çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İkiye bölünen traktör ise polisin incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü - Son Dakika

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