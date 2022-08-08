Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. M. A. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Şatırhöyük Mahallesi yakınlarında, Engin A., yönetimindeki 27 GC 068 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, iki parçaya bölünen traktörün sürücüsü Engin A. yaralandı. Engin A., çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İkiye bölünen traktör ise polisin incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü - Son Dakika

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