Gaziantep-Kahramanmaraş Yolunda Kar Kuyruğu

Gaziantep- Kahramanmaraş karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, çok sayıda araç mahsur kaldı. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te yoğun kar yağışı aralıksız etkisini sürdürürken ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle özellikle Gaziantep-Kahramanmaraş D-835 karayolu Narlı-Gaziantep istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yol açma çalışmalarının devam ettiği karayolunda yaklaşık 5 saattir çok sayıda aracın mahsur kaldığı belirtildi.

Ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP