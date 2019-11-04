Gaziantep kazada ölen kuzenler yanyana toprağa verildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafriyat yüklü kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden Metin Kara (45) ve kuzeni Ahmet Yılmaz(53) gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün gece İslahiye- Kilis karayolunun 35'inci kilometresi Yolbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kilis'ten dönen Metin Kara'nın yönetimindeki 27 LN 779 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen İ.K (37)?nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon çarpıştı. Kazada Metin Kara ile kuzeni Ahmet Yılmaz kaldırıldıkları hastaneden yaşamlarını yitirdi.

Hayatını kaybeden kuzenlerin cenazesi, bugün akrabaları tarafından Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardında teslim alındı. Kara ve Yılmaz için Yeni Mahalle'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının kuzenler İslahiye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.