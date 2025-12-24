Gaziantep protokolünden kurtuluş günü mesajı - Son Dakika
Gaziantep protokolünden kurtuluş günü mesajı

24.12.2025 17:18
Gaziantep'te protokol üyeleri kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in kurtuluş gününün yalnızca bir tarih değil birlik ruhunu anlatan güçlü bir hatırlayış olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 25 Aralık 1921'in inancın, azmin ve millet iradesinin tarihe altın harflerle kazındığı bir direniş destanı olduğunu ifade etti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 25 Aralık'ın onurunu canından üstün tutan bir milletin tarih sahnesine mühür vurduğu gün olduğunu dile getirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitleri rahmet, gazileri de saygıyla andığını ifade etti.

Şehitkamil Belediye Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep'in yalnızca bir şehrin kurtuluşunu değil bağımsızlık iradesini temsil ettiğini belirtti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, 104 yıl önceki direnişin gurur kaynağı olduğunu ve ataların, Türk torunlarına bıraktığı miras olduğu ifadesini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 104 yıl önce ortaya konulan direnişin Türk milletinin bağımsızlık azminin en güçlü örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Gaziantep savunmasının tarihte eşine ender rastlanılabilecek bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman ve gazileri rahmetle andığını belirtti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep'in kurtuluş yıldönümünü kutlayarak, kentin milli mücadelenin sembol şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 104 yıl önce ortaya konulan direniş destanın bugün de yollarını aydınlatmaya devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Savunmasının yalnızca bir direniş değil, bir şehrin kaderini belirleyen tarihsel bir kırılma noktası olduğunu dile getirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, şehitlerin emanetine sahip çıkarak aziz hatıralarını ilelebet yaşatacaklarını belirtti.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, 104. yıl önce verilen mücadelenin, gelecek nesillere bırakılmış en kıymetli emanetlerden biri olduğunu ifade etti.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, atalarımızın 104 yıl önce yaktığı kurtuluş meşalesinin geleceği aydınlatmaya devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

