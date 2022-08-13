Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

13.08.2022 18:16
Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında Burak Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kişinin, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. olduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
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16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Önce okuldan hırsızlık yaptı, sonra kendisini çeken kamerayı söktü Önce okuldan hırsızlık yaptı, sonra kendisini çeken kamerayı söktü
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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