Gaziantep'te 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi

10.03.2022 09:23
Gaziantep'te 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 11 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 11 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 2'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle şüpheli bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda 11 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Gaziantep'te 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:16 Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu
09:08 Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı
09:05 Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu?
08:56 Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek
08:46 Çocuk parkında iple asılı bulundu! Cansız bedenin kadın hakime ait olduğu ortaya çıktı
08:41 Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor
08:33 Vatandaşa soruldu! Yüzde 54 "Asla oy vermem" dedi, Pazar seçim olsa Erdoğan'ın oy oranı
08:33 Rus esir askerler, Putin'e seslendi: Savaşı durdur!
08:24 İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı
08:20 Survivor All Star'a veda eden isim SMS sonuçları ile belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 09:29:17. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement