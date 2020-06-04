Gaziantep'te 27 kilo 450 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreste yapılan aramada 27 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

Göllüce Mahallesi'nde araçtan iki sırt çantasıyla inerek eve giren şüpheliyi takip eden polis, ikamete operasyon düzenledi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği öğrenilen araç takibe alındı.

Gaziantep 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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