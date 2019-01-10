Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Gaziantep'te 3.3 Büyüklüğünde Deprem

45 dakika önce

Merkez üssü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gaziantep'te 3.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Merkez üssü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.24'te merkez üssü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre yaşanan depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu ve yerin 8.9 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:26 Kaynak: İHA

Oğuzeli, Merkez, Gaziantep, Güncel
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