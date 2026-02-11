Gaziantep'te Askeri Araç Devrildi: 10 Yaralı

1) GAZİANTEP'TE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ; 10 YARALI

GAZİANTEP'te askeri aracın şarampole devrildiği kazada 10 asker yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep-Nurdağı oto yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği askeri araç şarampole devrildi. Kazada 10 asker yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.