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Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber - Son Dakika

Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber

02.12.2021 16:40

Gaziantep'te babası tarafından acımasızca dövülen ve ardından yoğun bakıma kaldırılan Cihan bebek, hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu haber tüm Türkiye'yi sevindirdi.

Gaziantep'te babası tarafından acımasızca dövülen Cihan bebek, Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan bebekten iyi haber geldi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

"BESLENMESİ İYİ GİDİYOR"

Bebekte önemli iyileşme kat edildiğini ifade eden Demir, "Dün biraz beslenme sıkıntımız vardı. Bugün beslenmemiz de iyi gidiyor. Yaptığımız son tetkiklerimizin sonuçları güzel." dedi.

Gaziantep'te babası tarafından acımasızca dövülen Cihan bebekten tüm Türkiye'yi sevindiren haber

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Demir, yarın son bir değerlendirme yapacaklarına işaret ederek şunları kaydetti: "Yarın ki değerlendirmemizde ekstradan bir problem olmazsa servise çıkma durumu olabilir. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Dün hastamızın durumuyla ilgili sosyal medyada olumsuz haberler yayıldı ama hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an hastamızın durumu gayet iyi durum ve stabil seyretmektedir. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı."

CANİ BABA TUTUKLANDI

Gaziantep'te babası Y.G. tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık C.G. tedavi altına alınmış, baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber

İsmail Demir, Gaziantep, Türkiye, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber - Son Dakika
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