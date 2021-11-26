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GAZİANTEP - BM tarafından "Şiddetsiz Zirve" düzenlendi - Son Dakika

GAZİANTEP - BM tarafından "Şiddetsiz Zirve" düzenlendi

26.11.2021 17:50

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisinin Mülteci Destek Programı "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm" kampanyası çerçevesinde Gaziantep'te "Şiddetsiz Zirve" gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisinin Mülteci Destek Programı "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm" kampanyası çerçevesinde Gaziantep'te "Şiddetsiz Zirve" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın başta olmak üzere toplumun her bireyine yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla Türkiye'de birçok düzenleme yapıldığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin sadece dünyanın değil Türkiye'nin de bir sorunu olduğunu ifade eden Şahin, "Şiddetle mücadele bir halk sorumluluğudur. Şiddet bir insanın hak ihlalidir. Türkiye'de bütüncül bir bakışla bütün kurumların destekleriyle şiddetle mücadele ediliyor. Bu kadar mücadeleye rağmen maalesef hem kendi şehrimizde hem ülkemizde hem de dünyada canımızı yakan ve üzen vakaları görüyoruz." dedi.

Şahin, özellikle kadının güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kadını korumak elbette çok önemli ama çift taraflı çalışması gereken bir durumdur. Mutlaka bizim erkek üzerinde de şiddetin nedenlerinin ve şiddete başvurulmadan sorunun çözülebilecek, öfkenin kontrol edilebilecek önerilerin sunulması gerekiyor. İlişkileri şiddetle sonuçlandırmadan önleyici tedbirleriyle birlikte çalışmak gerekiyor. Sonuçta kadını en yüksek teknolojide korusak, en büyük hassasiyeti de ortaya koysak istediğimiz sonucu alamıyoruz. Mutlaka erkekte bir zihinsel dönüşüm ve bakış açısının değişmesi gerekiyor ve bunu ele alarak çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor."

BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova ise kadına karşı şiddeti durdurmanın kadın ve kız çocuklarını güçlendiren kapsamlı, kapsayıcı yaklaşımları benimsemekle başladığını belirtti.

Cinsiyete dayalı şiddetin sona erdirilmesi için ilgili bütün kurum ve kuruluşların iş birliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Varbanova, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülen başarılı ortaklığın diğer belediyelere de örnek olabileceğini ve kadına yönelik şiddetle mücadelede katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro da Türkiye'de yaşayan 3,6 milyon Suriyelinin yüzde 70'nin kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurgulayarak, "Bu Suriyelilerin yüzde 22'si Gaziantep'te yaşıyor. Bu anlamda BM Kadın Birimi'nin Şiddetsiz Zirve'si doğru yerde yapıldı. Salgının kadın ve kız çocukları için oluşturduğu zorluklar göz önündedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından STK temsilcileri kadına şiddetle ilgili sunumlar yaptı.

GAZİANTEP - BM tarafından Şiddetsiz Zirve düzenlendi
GAZİANTEP - BM tarafından Şiddetsiz Zirve düzenlendi
GAZİANTEP - BM tarafından Şiddetsiz Zirve düzenlendi
GAZİANTEP - BM tarafından Şiddetsiz Zirve düzenlendi
GAZİANTEP - BM tarafından Şiddetsiz Zirve düzenlendi
GAZİANTEP - BM tarafından Şiddetsiz Zirve düzenlendi
GAZİANTEP - BM tarafından Şiddetsiz Zirve düzenlendi
GAZİANTEP - BM tarafından Şiddetsiz Zirve düzenlendi
GAZİANTEP - BM tarafından Şiddetsiz Zirve düzenlendi

Birleşmiş Milletler, Gaziantep, Mülteci, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - BM tarafından 'Şiddetsiz Zirve' düzenlendi - Son Dakika


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