Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli gözaltında - Son Dakika
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli gözaltında

28.01.2026 18:17
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

F.Y., boşanma aşamasında olduğu 9 yıllık eşi Nazlı Y. ile Gaziantep Adliyesi yakınlarında karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle büyüyen tartışma sonucu F.Y., eşini çevreden bulduğu taşla darbetti.

F.Y.'den kurtulduktan sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.Y.'yi gözaltına aldı.

Nazlı Y.'nin babası Mehmet Karaçalı, gazetecilere, kızının daha önce de eşi tarafından darbedildiğini ve bu yüzden şikayetçi olduğunu belirtti.

Karaçalı, son yaşanan saldırı öncesinde F.Y.'nin kızından şikayetini geri çekmesi noktasında istekte bulunduğunu, "hayır" cevabını alınca yeniden saldırdığını iddia etti.

Kızının tedavisinin devam ettiğini anlatan Karaçalı, "Kızımın anestezi bölümünde tedavisi sürüyor. Gözünün görmeme ihtimali var. Ameliyata alınacak. Kızım sorunsuz şekilde yanımıza gelsin diye dua ediyoruz." dedi.

Şüpheliden yeniden şikayetçi olduklarını belirten Karaçalı, F.Y.'nin cezalandırılmasını ve kızından uzaklaştırılmasını istediğini söyledi.

Kaynak: AA

