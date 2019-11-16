Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi - Son Dakika

Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi

6 saat önce

Gaziantep'te bir cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saatin ardından yaralı olarak bulunan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saatin ardından yaralı bulunduğu bildirilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Önceki gün 15.42'de meydana gelen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 33'üncü saatinde bulunan Küçükcan, ambulansla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küçükcan ile daha önceden de mesailerinin bulunduğunu, kendisinin değerli bir mühendis olduğunu söyledi.

Ekiplerin Küçükcan'ı kurtarmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Zengin, "Malumunuz yaklaşık yarım saat önce mühendisimiz bulundu. Kendisinin acile getirildiğinde ilk değerlendirmemizde vefatının üzerinden belirli bir süre geçtiğini düşünmekteyiz. Ama bu sürenin ne kadar olduğuyla ilgili konu, yarın adli tıpta yapılacak incelemeler sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Gaziantep'in başı sağolsun" diye konuştu.

VÜCUDUNDA EZİLMELER OLUŞMUŞ

Zengin, mühendisin ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine de "Oldukça fazla miktarda iskele malzemesinin üstüne düşmesiyle yüzlerce kilo ağırlık oluşmuş. Başta baş bölgesi olmak üzere, vücudunun çeşitli bölgelerinde ezilmeler oluşmuştu. Otopsi kesin sonucu verecektir ama muhtemelen kafa travmasına bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz." yanıtını verdi.

Acı haberin duyulması üzerine ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı

Gaziantep, Şahinbey, Akkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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