Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle, hafta sonu yapılacak direksiyon eğitimi sınavlarının ertelendiği bildirildi.
Gaziantep Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep genelinde 24-25 Ocak Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak direksiyon eğitimi sınavları ilimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe komisyonları kararı gereği ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Direksiyon Sınavları Ertelendi - Son Dakika
