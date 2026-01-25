Gaziantep\'te Elektrik Trafosunda Yangın

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, elektrik direğindeki trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'nde elektrik direği üzerindeki trafo, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Caddede enerji kesintisi yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Trafodaki yangın söndürülürken enerji şirketi ekipler tarafında trafoda onarım çalışması başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,